Клопп отметил важность матча с «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура чемпионата Англии.

«Мы громили «Юнайтед» ранее? Да, но это никак не облегчает нам жизнь в преддверии этого матча. Обоим клубам предстоит важнейший поединок, ведь старт сезона выдался не из лучших. «Ливерпуль» должен быть готов ко всему. Я уверен, что будет очень напряженная игра. На карту очень многое поставлено, футболисты понимают всю ответственность», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.