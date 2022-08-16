«Манчестер Юнайтед» одобрит уход Роналду только при определённом условии

«Манчестер Юнайтед» позволит Криштиану Роналду уйти, если сумеет качественно усилиться до закрытия летнего трансферного окна.

Португалец не скрывает своего желания перебраться в другой клуб, что, как сообщается, совершенно не устраивает тренерский штаб и руководство «красных дьяволов». По данным журналиста Джеймса Робсона, представляющего издание Goal, Роналду будет отпущен этим летом, если «Юнайтед» найдёт достойного преемника на его позицию.

Клуб продолжает поиски нового нападающего. В сферу интересов манчестерцев, по слухам, входят Матеус Кунья, Рауль де Томас, Альваро Мората, Мауро Икарди, Коди Гакпо и другие небезызвестные форварды.