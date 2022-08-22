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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд заявил, что не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

 
22 Августа 2022 • 15:59 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 4 ч. 2 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о своём будущем.

Рэшфорд сказал The Mirror, что он всегда хотел остаться в клубе и биться за трофеи, это даже не обсуждается. В каждой ситуации необходимо выкладываться на максимум для семьи, друзей и болельщиков, добавил игрок.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор игрока с английским клубом рассчитан до 2023 конца июня года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Рэшфорда составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Августа 2022 в 16:20
Пример для 🐓... Ждём пресс-конференции... А-ха-ха-ха..
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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