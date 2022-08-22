Рэшфорд заявил, что не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о своём будущем.

Рэшфорд сказал The Mirror, что он всегда хотел остаться в клубе и биться за трофеи, это даже не обсуждается. В каждой ситуации необходимо выкладываться на максимум для семьи, друзей и болельщиков, добавил игрок.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор игрока с английским клубом рассчитан до 2023 конца июня года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Рэшфорда составляет 60 миллионов евро.