Роналду и другие лидеры «МЮ» обратились с просьбой к руководству клуба

Ведущие игроки «Манчестер Юнайтед» требуют в срочном порядке усилить состав.

По мнению футболистов, нынешний состав нуждается в значительном усилении, и клубу необходимо как можно скорее принять меры. В связи с этим, по данным Daily Mirror, лидеры команды, среди которых Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Гарри Магуайр, Маркус Рэшфорд и Люк Шоу, обратились к руководству с просьбой, посетовав на то, что им нужна помощь, а именно – новые качественные приобретения на трансферном рынке.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» потратил на покупку игроков более 70 млн евро, подписав Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласию и Кристиана Эриксена. Последний был приглашён в качестве свободного агента.