Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду и другие лидеры «МЮ» обратились с просьбой к руководству клуба

 
15 Августа 2022 • 20:05 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
6.40 4.80 1.45
22.08 22:00

Ведущие игроки «Манчестер Юнайтед» требуют в срочном порядке усилить состав.

По мнению футболистов, нынешний состав нуждается в значительном усилении, и клубу необходимо как можно скорее принять меры. В связи с этим, по данным Daily Mirror, лидеры команды, среди которых Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Гарри Магуайр, Маркус Рэшфорд и Люк Шоу, обратились к руководству с просьбой, посетовав на то, что им нужна помощь, а именно – новые качественные приобретения на трансферном рынке.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» потратил на покупку игроков более 70 млн евро, подписав Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласию и Кристиана Эриксена. Последний был приглашён в качестве свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Люк Шоу Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Гарри Магуайр Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
15 Августа 2022 в 20:15
Коф прикольный у букмекеров 1,45 на победу Ливерпуля, как против дворовой команды ,которая сумарно выше лярда стоит , а они еще усиления требуют ,а сами что будете делать?? Курить в сторонке ?? Или ботекс закачивать вместо тренировок ??
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
20:05 · Англия. Премьер-лига
Роналду и другие лидеры «МЮ» обратились с просьбой к руководству клуба 1
19:35 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне хочет, чтобы Роналду перешёл в «Атлетико» слухи
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» отклонил щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» по Антони
18:58 · Англия. Премьер-лига
Эдвардс отказался стать спортивным директором «Челси»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп не устаёт критиковать календарь
18:42 · Англия. Премьер-лига
Предложение «МЮ» по Френки де Йонгу утратило актуальность
18:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, кто в «Ливерпуле» является главным примером для подражания
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделает новое предложение по Обамеянгу на этой неделе
18:12 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Португалии Нунес отказал нескольким клубам АПЛ
17:59 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон может сменить «Челси» на «Ниццу»
17:52 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звезду Серии А 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг изменил отношение к Роналду в худшую сторону 2 слухи
17:44 · Англия. Премьер-лига
Бельерин готов расторгнуть контракт с «Арсеналом»
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг интересным способом наказал игроков «Манчестер Юнайтед» после 0:4 5
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать двух нападающих после прихода де Йонга 1
Все новости
Рекомендуем