Антони просит продать его в «Манчестер Юнайтед»

Согласно источнику, вингер «Аякса» Антони хочет перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Амстердамский клуб уже обозначил твёрдое намерение удержать 22-летнего бразильца, несмотря на щедрые предложения «Юнайтед». Как сообщает журналист Джейсон Бёрт, сам Антони считает, что ему следует воспользоваться возможностью продолжить карьеру в АПЛ, и уже попросил руководство «Аякса» принять предложение «красных дьяволов».

Боссы гранда голландского футбола недавно отклонили предложение «Манчестер Юнайтед» на сумму в 80 млн евро. По слухам, англичане готовы предложить 100 млн евро с учётом бонусов.