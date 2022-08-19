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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Антони просит продать его в «Манчестер Юнайтед»

 
19 Августа 2022 • 22:11 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Аякс
21.08 15:30

Согласно источнику, вингер «Аякса» Антони хочет перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Амстердамский клуб уже обозначил твёрдое намерение удержать 22-летнего бразильца, несмотря на щедрые предложения «Юнайтед». Как сообщает журналист Джейсон Бёрт, сам Антони считает, что ему следует воспользоваться возможностью продолжить карьеру в АПЛ, и уже попросил руководство «Аякса» принять предложение «красных дьяволов».

Боссы гранда голландского футбола недавно отклонили предложение «Манчестер Юнайтед» на сумму в 80 млн евро. По слухам, англичане готовы предложить 100 млн евро с учётом бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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