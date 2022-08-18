Центральный защитник Перр Схюрс перебрался из амстердамского «Аякса» в «Торино».

Итальянский клуб официально представил 22-летнего футболиста в качестве своего новичка. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 9 млн евро, однако может достичь более 11 млн при активации различных бонусных пунктов.

В составе «Аякса» Схюрс провёл 95 матчей, записав на свой счёт три гола и четыре результативные передачи. Вместе с амстердамцами центрбек стал трёхкратным чемпионом Нидерландов и двукратным обладателем местного кубка, а также завоевал Суперкубок страны.