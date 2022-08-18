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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Торино объявил о подписании защитника «Аякса» официально

 
18 Августа 2022 • 21:18 Комментировать
Торино
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Лацио
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20.08 19:30

Центральный защитник Перр Схюрс перебрался из амстердамского «Аякса» в «Торино».

Итальянский клуб официально представил 22-летнего футболиста в качестве своего новичка. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 9 млн евро, однако может достичь более 11 млн при активации различных бонусных пунктов.

В составе «Аякса» Схюрс провёл 95 матчей, записав на свой счёт три гола и четыре результативные передачи. Вместе с амстердамцами центрбек стал трёхкратным чемпионом Нидерландов и двукратным обладателем местного кубка, а также завоевал Суперкубок страны.

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Аякс Торино перр Схюрс Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ТОРИНО ЛАЦИО
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