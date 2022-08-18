«МЮ» ещё вернётся за Антони до конца трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна планирует вернуться за полузащитником амстердамского «Аякса» Антони, который считался одной из ключевых целей главного тренера Эрика тен Хага.

Такой информацией в своих социальных сетях поделился журналист Фабрицио Романо. Источник утверждает, что в данный момент сделка смотрится очень сложной, ведь «Аякс» всеми силами пытается удержать бразильца в составе.

Для того, чтобы убедить амстердамцев отпустить игрока, «Манчестер Юнайтед» потребуется около 90 миллионов евро. Напомним, что «красные дьяволы» ранее заплатили «Аяксу» 67 миллионов за Лисандро Мартинеса.