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«МЮ» ещё вернётся за Антони до конца трансферного окна

 
18 Августа 2022 • 09:50 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Аякс
21.08 15:30

«Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна планирует вернуться за полузащитником амстердамского «Аякса» Антони, который считался одной из ключевых целей главного тренера Эрика тен Хага.

Такой информацией в своих социальных сетях поделился журналист Фабрицио Романо. Источник утверждает, что в данный момент сделка смотрится очень сложной, ведь «Аякс» всеми силами пытается удержать бразильца в составе.

Для того, чтобы убедить амстердамцев отпустить игрока, «Манчестер Юнайтед» потребуется около 90 миллионов евро. Напомним, что «красные дьяволы» ранее заплатили «Аяксу» 67 миллионов за Лисандро Мартинеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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