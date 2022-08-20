Антони пропустил тренировку «Аякса», чтобы ускорить переход в «Манчестер Юнайтед»

Звезда «Аякса» Антони мечтает продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как уже сообщалось, 22-летний бразилец настаивает на трансфере, требуя продать его в стан «красных дьяволов» этим летом, но «Аякс» пока не согласился расстаться с игроком. По информации английских СМИ, ссылающихся на Фабрицио Романо, в пятницу Антони пропустил общекомандную тренировку «Аякса», занимаясь отдельно в спортзале.

Согласно некоторым данным, переход вингера в «Манчестер Юнайтед» – лишь вопрос времени. Ожидается, что ближе к закрытию летнего трансферного окна руководство амстердамцев откажется от категоричной позиции в вопросе продажи Антони.