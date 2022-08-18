Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер продолжит выступать за клуб.

Этим летом к 21-летнему игроку проявляли интерес многочисленные гранды европейского футбола, а основным претендентом на голландца назывался «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» хорошо знает Тимбера по совместной работе в Амстердаме, однако переманить перспективного футболиста в Манчестер не удалось. Сегодня «Аякс» объявил о заключении с центрбеком нового договора, рассчитанного до лета 2025 года.

Одна из причин решения Тимбера остаться на родине – желание попасть в заявку сборной Голландии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.