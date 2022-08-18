«Аякс» отказался продавать Антони в «МЮ» за 80 млн евро

«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в переговорах с «Аяксом» по вингеру Антони.

Английский гранд ведёт охоту на перспективного бразильца с начала лета, но «Аякс» продолжает отклонять одно предложение за другим. По информации авторитетного журналиста Давида Орнштейна, безуспешным оказалось и последнее предложение «красных дьяволов» на сумму в 80 млн евро – «Аякс» снова сказал «нет», поскольку твёрдо намерен удержать важного игрока в своём составе.

«Манчестер Юнайтед» теряет последнюю надежду на подписание Антони, поэтому готовится переключить внимание на другие кандидатуры. Один из вариантов – Коди Гакпо из ПСВ.