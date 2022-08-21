Салах рассказал, чего ждёт от матча с «Манчестер Юнайтед»

Один из лидеров «Ливерпуля» Мохамед Салах ждет тяжелого поединка с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Игра пройдет в рамках третьего тура Английской премьер-лиги.

«Нам будет противостоять команда с топ-футболистами. Они провалили старт и теперь настроены только на победу. Я уважительно отношусь к «Юнайтед». Мы понимаем, что соперник будет сражаться изо всех сил, чтобы порадовать своих фанатов. Так что «Ливерпулю» будет очень непросто», - приводит слова египтянина Sky Sports.

Напомним, что «МЮ» стартовал в Премьер-лиге с двух поражений, а «Ливерпуль» дважды сыграл вничью.

Матч пройдет в Манчестере в понедельник, 22 августа, начало – 22:00 по мск.