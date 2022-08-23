Тен Хаг не считает, что Роналду не вписывается в его тактику

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что Криштиану Роналду сможет найти себя в его системе.

По мнению многих, 37-летнему португальцу, сосредоточенному исключительно на атакующих действиях, будет непросто принять требования голландца, известного приверженностью к высокоинтенсивному прессингу.

«Я думаю, что Роналду сможет адаптироваться. Он неоднократно делал это на протяжении своей карьеры при разных тренерах. Ему удавалось осваиваться в командах с разными стилями, в различных системах, так почему бы ему не сделать это снова?» – ответил тен Хаг.

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» (2:1), выйдя на замену лишь на 86-й минуте.