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Тен Хаг не считает, что Роналду не вписывается в его тактику

 
23 Августа 2022 • 02:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что Криштиану Роналду сможет найти себя в его системе.

По мнению многих, 37-летнему португальцу, сосредоточенному исключительно на атакующих действиях, будет непросто принять требования голландца, известного приверженностью к высокоинтенсивному прессингу.

«Я думаю, что Роналду сможет адаптироваться. Он неоднократно делал это на протяжении своей карьеры при разных тренерах. Ему удавалось осваиваться в командах с разными стилями, в различных системах, так почему бы ему не сделать это снова?» – ответил тен Хаг.

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» (2:1), выйдя на замену лишь на 86-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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