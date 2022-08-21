Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На вратаря «Бенфики» Влаходимоса есть два претендента

 
21 Августа 2022 • 19:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
22.08 22:00

Вратарь «Бенфики» Одиссей Влаходимос может продолжить карьеру в «Аяксе» или «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что «МЮ» будет делать предложение в том случае, если это позволит бюджет команды.

При этом сообщается, что «Аякс» рассматривает Влаходимоса основным голкипером, потому что в текущее трансферное окно Андре Онана перешел в «Интер».

В текущем сезоне 28-летний вратарь «Бенфики» принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил два мяча и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Аякс Манчестер Юнайтед Одиссей Влаходимос Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вест Хэм 0:2 Брайтон 2.55 3.35 2.85
окончен Лидс 3:0 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити 8.50 5.30 1.42
22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
21:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ньюкасл» – один из самых трудных соперников»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Мы не справились с контратаками «Ньюкасла»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Сити» в сверхрезультативном матче 4
20:26 · Англия. Премьер-лига
Тухель провёл свой 60-й матч в АПЛ, но «Челси» провалил его
20:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн сравнялся со своим отцом по голам за «Манчестер Сити»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Эвра заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» получают деньги и наслаждаются жизнью
20:10 · Англия. Премьер-лига
Фоден проводит 100-й матч за «Манчестер Сити» в АПЛ - самый молодой игрок, добравшийся до этого рубежа
19:48 · Англия. Премьер-лига
На вратаря «Бенфики» Влаходимоса есть два претендента
19:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выглядит как борец за выживание – потенциальный владелец
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» лишь один раз выиграл в АПЛ, открывая счёт, но проигрывая к перерыву
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Зиеш проведёт переговоры с «Аяксом» слухи
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 31 матче кряду, если открывает счёт
18:59 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Нас погубил пенальти»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брайтона»: «Заслуженные успехи»
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Тухель объяснил провал «Челси» 2
Все новости
Рекомендуем