На вратаря «Бенфики» Влаходимоса есть два претендента

Вратарь «Бенфики» Одиссей Влаходимос может продолжить карьеру в «Аяксе» или «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что «МЮ» будет делать предложение в том случае, если это позволит бюджет команды.

При этом сообщается, что «Аякс» рассматривает Влаходимоса основным голкипером, потому что в текущее трансферное окно Андре Онана перешел в «Интер».

В текущем сезоне 28-летний вратарь «Бенфики» принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил два мяча и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.