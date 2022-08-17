«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря из Бундеслиги

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю мёнхенгладбахской «Боруссии» Яну Зоммеру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство манкунианцев рассматривает 33-летнего швейцарца в качестве резервного голкипера. Также отмечается, что Зоммер — не единственный кандидат на эту роль, поскольку «красные дьяволы» ведут работу и по другим вариантам.

Действующий контракт Зоммера с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швейцарии в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Зоммер провёл за «Боруссию» 36 матчей, в которых пропустил 63 мяча и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.