Тотти включил Салаха в топ-10 лучших игроков мира

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти заявил, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является одним из лучших игроков мира.

Тотти сказал Football Italia, что Салах входит в десятку лучших футболистов планеты, это скромный и вежливый парень, во время своей игровой карьеры было понятно, что если Салах попадет в такой клуб, как «Ливерпуль», то станет еще сильнее. Экс-игрок заявил, что если бы являлся президентом какого-то клуба, то отдал бы за этого футболиста минимум 200 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний египтянин принял участие в трех матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. Напомним, что ранее Салах продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.