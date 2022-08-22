Рэшфорд – о кризисе «МЮ»: «Нам просто нужно время»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал положение дел в команде.

Начало сезона под руководством нового наставника Эрика тен Хага выдалось крайне неудачным: «красные дьяволы» потерпели два поражения в первых двух турах Премьер-лиги с общим счётом 1:6.

«На мой взгляд, нам просто нужно время, чтобы адаптироваться, – рассказывает Рэшфорд в интервью Sky Sports. – К идеям некоторых тренеров мы привыкали быстрее, чем ожидали, а в некоторых случаях происходит наоборот. Мне нравится работать под началом тен Хага – он хочет, чтобы мы наслаждались футболом и действовали как единое целое. Я всегда считал, что в таком подходе заключается секрет успеха», – заявил англичанин.