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Рэшфорд – о кризисе «МЮ»: «Нам просто нужно время»

 
22 Августа 2022 • 00:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 20 ч. 40 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал положение дел в команде.

Начало сезона под руководством нового наставника Эрика тен Хага выдалось крайне неудачным: «красные дьяволы» потерпели два поражения в первых двух турах Премьер-лиги с общим счётом 1:6.

«На мой взгляд, нам просто нужно время, чтобы адаптироваться, – рассказывает Рэшфорд в интервью Sky Sports. – К идеям некоторых тренеров мы привыкали быстрее, чем ожидали, а в некоторых случаях происходит наоборот. Мне нравится работать под началом тен Хага – он хочет, чтобы мы наслаждались футболом и действовали как единое целое. Я всегда считал, что в таком подходе заключается секрет успеха», – заявил англичанин.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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