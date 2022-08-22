Каземиро: «Я перехожу в самый большой клуб Англии»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро назвал «Манчестер Юнайтед» самым большим клубом Англии. Напомним, что хавбек в ближайшее время должен быть официально объявлен новичком «сливочных».

«Уход из «Реала». После финала Лиги чемпионов я знал, что это конец. Я пообщался со своими агентами. Теперь я перехожу в самый большой клуб Англии», – цитирует бразильца Madrid Xtra.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» пока идёт на дне турнирной таблицы Английской премьер-лиги. Сегодня вечером в 22:00 по московскому времени «красные дьяволы» сыграют у себя дома с «Ливерпулем».