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Каземиро: «Я перехожу в самый большой клуб Англии»

 
22 Августа 2022 • 14:14 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 5 ч. 54 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро назвал «Манчестер Юнайтед» самым большим клубом Англии. Напомним, что хавбек в ближайшее время должен быть официально объявлен новичком «сливочных».

«Уход из «Реала». После финала Лиги чемпионов я знал, что это конец. Я пообщался со своими агентами. Теперь я перехожу в самый большой клуб Англии», – цитирует бразильца Madrid Xtra.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» пока идёт на дне турнирной таблицы Английской премьер-лиги. Сегодня вечером в 22:00 по московскому времени «красные дьяволы» сыграют у себя дома с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
22 Августа 2022 в 15:31
Не думал что первым САМ уйдет именно Казимиро , тем более в Манчестер , конечно же отстегнули ему бобла , наверное есть еще что то Перес этот хорек , ох уж эта аферюга , он просто так ничего не делает . Реал неплохо заработал на этом трансфере . Пора молодежь наигрывать .
Alex1972
22 Августа 2022 в 15:14
В большом клубе должны быть большие яй.ца... А пока кое-кто там хочет иметь только большой чл.н...💄... А-ха-ха-ха...
ингерман
22 Августа 2022 в 14:56
Напомним, что хавбек в ближайшее время должен быть официально объявлен новичком «сливочных».
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ай.. манюня оказываца тоже из сливочных.. ай незнал-незнал.. )))
самый бальшой клуб в аглии - манчестер-сила.. запомни сынок! и не перепуцай в следуюшый раз.. )))
ОдмЫн
22 Августа 2022 в 14:44
Ты переходиш в самое большое ДНО в Англии !!! Удивляюсь просто, как можно Реал на нынешний МЮ променять?
А самый большой клуб (номер первый гранд) в Англии был и остается Ливерпуль!
ARTUR
22 Августа 2022 в 15:28
Кубков и медалей всекого хлама у него море , хочется бабосиков , по поводу Ливерпуля согласен ))
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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