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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Швайнштайгер: «Ливерпуль» был лучше «Манчестер Юнайтед»

 
24 Августа 2022 • 10:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер высказался о результате недавнего поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках третьего тура Английской премьер-лиги.

«Я являюсь поклонником «Юнайтед» и рад, что команда смогла выиграть. Но я бы не назвал их выступление отличным. Лично для меня «Ливерпуль» был лучшей командой в этом матче. Подопечные Клоппа больше владели мячом. Хотя, стоит признать, «красные дьяволы» проявили отличное отношение к делу и показали командный дух», - передает слова Бастиана BBC Sport.

Матч на «Олд Траффорд» завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер
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