Швайнштайгер: «Ливерпуль» был лучше «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер высказался о результате недавнего поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках третьего тура Английской премьер-лиги.

«Я являюсь поклонником «Юнайтед» и рад, что команда смогла выиграть. Но я бы не назвал их выступление отличным. Лично для меня «Ливерпуль» был лучшей командой в этом матче. Подопечные Клоппа больше владели мячом. Хотя, стоит признать, «красные дьяволы» проявили отличное отношение к делу и показали командный дух», - передает слова Бастиана BBC Sport.

Матч на «Олд Траффорд» завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.