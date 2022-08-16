Роналду интересен двум топ-клубам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по-прежнему не исключён из списка трансферных желаний «Челси» и мадридского «Атлетико».

Уход 37-летнего форварда из «Манчестер Юнайтед» в последние недели летнего трансферного окна кажется всё более вероятным, но явных претендентов на подписание Роналду пока нет. Однако, по информации Sky Sports, «Челси» и мадридский «Атлетико» всё ещё могут сделать свой ход. Оба клуба продолжают проявлять некоторый интерес к португальцу.

Как стало известно ранее, «Манчестер Юнайтед» отпустить Роналду, если сумеет найти достойную замену на трансферном рынке.