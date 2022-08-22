Каземиро: «Хочу выигрывать трофеи в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро произнёс приветственную речь перед публикой «Олд Траффорд».

30-летний бразилец был куплен у мадридского «Реала» более чем за 70 млн евро.

«Я завершил одно прекрасное путешествие, чтобы начать новое здесь, в Манчестере, – рассказывает опорный хавбек. – Я мотивирован как никогда и намерен побеждать в матчах, выигрывать трофеи и радовать наших болельщиков своей игрой, принося пользу этому великому клубу», – заявил Каземиро, подписавший с «Манчестер Юнайтед» четырёхлетний контракт с опцией продления на год.

Цвета мадридского «Реала» полузащитник защищал с 2013 года.