Робертсон: «Не лучший наш старт в чемпионате»

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, а затем укрепились в начале второй половины матча. «Ливерпуль» забил гол престижа, но и только... Защитник мерсисайдцев Энди Робертсон прокомментировал ситуацию.

- Два очка из девяти - определенно, не лучший наш старт. Нам надо прибавить, как индивидуально, так и коллективно. Мы не можем пропускать столько голов. Мы не можем так начинать игры, как сегодня - они начали намного лучше нас, - цитирует игрока Sky Sports.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Борнмут».