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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Робертсон: «Не лучший наш старт в чемпионате»

 
23 Августа 2022 • 04:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, а затем укрепились в начале второй половины матча. «Ливерпуль» забил гол престижа, но и только... Защитник мерсисайдцев Энди Робертсон прокомментировал ситуацию.

- Два очка из девяти - определенно, не лучший наш старт. Нам надо прибавить, как индивидуально, так и коллективно. Мы не можем пропускать столько голов. Мы не можем так начинать игры, как сегодня - они начали намного лучше нас, - цитирует игрока Sky Sports.

 В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Борнмут».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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