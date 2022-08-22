Роналду и Магуайр не попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Гарри Магуайр оказались вне стартового состава на матч против «Ливерпуля» в рамках третьего тура чемпионата Англии.

Известно, что центральный матч игрового дня сезона 2022/2023 состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». Текстовую трансляцию поединка проведет LiveResult.Ru. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» в двух стартовых играх чемпионата Англии набрал два очка и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» был менее удачлив и не разжился в первых двух встречах очками. С нулем очков «красные дьяволы» идут на 19-й позиции, опережая по дополнительным показателям лишь «Вест Хэм».