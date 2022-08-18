Мелье интересен «МЮ», но француз неприкасаем для «Лидса»

«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести у «Лидса» голкипера Илана Мелье, но «павлины» ответили отказом. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» был очень заинтересован в приглашении 22-летнего Мелье, который считается одним из самых перспективных голкиперов своего поколения. Тем не менее, «Лидс» быстро дал понять манкунианцам, что Илан для них неприкасаем.

Альтернативными вариантами на роль запасного варианта «Манчестер Юнайтед» являются швейцарец Ян Зоммер из гладбахской «Боруссии» и босниец Асмир Бегович из «Эвертона».