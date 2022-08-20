Тен Хаг: «Не знаю, чего Роналду хочет добиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слова нападающего Криштиану Роналду, который ранее пообещал через две недели рассказать правду о своей ситуации в клубе.

«Не знаю, чего он хочет этим добиться», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что Роналду всё лето пытается покинуть «Манчестер Юнайтед». Португалец пропустил предсезонные сборы, пытаясь найти себе новую команду, но ни один из ведущих европейских клубов не взялся за его трансфер.

В прошлом сезоне Роналду забил 18 голов в Английской премьер-лиге, став лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в национальном первенстве.