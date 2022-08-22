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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл «Ливерпулю», лидируя после первого тайма

 
22 Августа 2022 • 23:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

В заключительном матче третьего тура АПЛ между собой встречаются команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, а к перерыву удержали преимущество.

В истории АПЛ «Манчестер Юнайтед» двадцать раз выигрывал к перерыву игры у «Ливерпуля» - и ни разу после этого не проиграл, выиграв 17 матчей и еще три раза сыграв вничью.

Следить за событиями матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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