«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл «Ливерпулю», лидируя после первого тайма

В заключительном матче третьего тура АПЛ между собой встречаются команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, а к перерыву удержали преимущество.

В истории АПЛ «Манчестер Юнайтед» двадцать раз выигрывал к перерыву игры у «Ливерпуля» - и ни разу после этого не проиграл, выиграв 17 матчей и еще три раза сыграв вничью.

Следить за событиями матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.