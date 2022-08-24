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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» обвинил Роналду в неуважении к Каррагеру

 
24 Августа 2022 • 22:14 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике не одобрил поведение звёздного португальца.

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 37-летний форвард тепло поприветствовал своих бывших одноклубников Роя Кина и Гари Невилла, при этом проигнорировал стоявшего рядом Джейми Каррагера.

«Это неправильно. Он просто проявил неуважение к Каррагеру, – цитирует Энрике Daily Mail. – Кин и Невилл тоже публично критиковали его, выступая на Sky Sports, поэтому не думаю, что дело в этом. Подобные выходки – одна из причин, почему мне никогда не будет нравиться Роналду как человек», – отметил испанец, игравший за «Ливерпуль» с 2011 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Хосе Энрике
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Комментарии (2)
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Alex1972
24 Августа 2022 в 22:43
Он никому не нравится...
Vova52
24 Августа 2022 в 22:26
Pravil@no on govno.....
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