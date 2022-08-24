Бывший игрок «Ливерпуля» обвинил Роналду в неуважении к Каррагеру

Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике не одобрил поведение звёздного португальца.

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 37-летний форвард тепло поприветствовал своих бывших одноклубников Роя Кина и Гари Невилла, при этом проигнорировал стоявшего рядом Джейми Каррагера.

«Это неправильно. Он просто проявил неуважение к Каррагеру, – цитирует Энрике Daily Mail. – Кин и Невилл тоже публично критиковали его, выступая на Sky Sports, поэтому не думаю, что дело в этом. Подобные выходки – одна из причин, почему мне никогда не будет нравиться Роналду как человек», – отметил испанец, игравший за «Ливерпуль» с 2011 по 2016 год.