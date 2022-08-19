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Суарес: «Я уже поговорил с Нуньесом, теперь соперники будут провоцировать его больше»

 
19 Августа 2022 • 13:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.30 4.30 1.58
22.08 22:00

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес поговорил со своим соотечественником Дарвином Нуньесом, который в дебютном матче на «Энфилде» получил красную карточку за стычку с защитником «Кристал Пэлас» Йоакимом Андерсеном.

«Я поговорил с ним, потому что он только начинает. Я предупредил его, что отныне соперники будут провоцировать его больше», – цитирует уругвайца Daily Mail.

Напомним, что в своих первых двух официальных матчах за «Ливерпуль» Нуньес отметился двумя голами и ассистом. Теперь же игрок будет вынужден пропустить ближайшие три игры своего клуба из-за дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Суарес Дарвин Нуньес
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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