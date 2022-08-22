Трансферная цель «Арсенала» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Вулверхэмптона» Педру Нету был предложен «Манчестер Юнайтед», сообщает TalkSPORT.

По информации источника, сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов фунтов (примерно 59 миллионов евро). Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему вингеру проявляет лондонский «Арсенал».

Действующий контракт Нету с «волками» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне Нету провёл в составе «Вулверхэмптона» 13 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. В текущем розыгрыше АПЛ на счету вингера три матча и ни одного результативного действия.