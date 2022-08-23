«Ливерпуль» повторил неудачу десятилетней давности

«Ливерпуль» проводит худший старт сезона в чемпионате Англии за долгое время.

Поделив очки с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас», а затем уступив «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» оказался на 16-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с двумя очками после трёх туров. Как отмечает Opta, «красные» впервые за десять лет не сумели выиграть ни одного из трёх стартовых матчей чемпионата. Ранее это происходило в сезоне 2012/13, когда команду возглавлял Брендан Роджерс.

Коллектив Юргена Клоппа – в числе пяти команд, до сих пор не познавших вкус победы в текущей кампании. Та же участь постигла «Эвертон», «Вулверхэмптон», «Лестер» и «Вест Хэм».