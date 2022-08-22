Рэшфорд прервал 997-минутную серию без голов

В заключительном матче третьего тура между собой встречаются команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, к перерыву удержали преимущество, а в начале второй половины встречи забили еще один гол.

Это удалось Маркусу Рэшфорду, который не забивал в матчах АПЛ целых восемь месяцев, или 997 игровых минут на поле. В последний раз нападающий отличился в январском матче с «Вест Хэмом», после чего для него началась голевая «засуха».

Следить за событиями матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.