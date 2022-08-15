Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду нужен «Атлетико»: клуб готов расстаться с двумя звёздами ради португальца

 
15 Августа 2022 • 23:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
6.40 4.80 1.45
22.08 22:00

Мадридский «Атлетико» изучает возможности приглашения в свои ряды нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Переход 37-летней звезды этим летом кажется всё более вероятным после того, как Эрик тен Хаг дал добро на его продажу. Одним из основных претендентов на Роналду остаётся «Атлетико»: по данным Times Sport, в мадридском клубе готовы расстаться с Альваро Моратой или Антуаном Гризманном, чтобы освободить средства для подписания португальца этим летом.

Криштиану Роналду принял участие в двух стартовых матчах «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, но не помог команде избежать поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ливерпуль 1:1 Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Августа
00:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Два очка в двух матчах – не главная проблема «Ливерпуля»
00:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньеса провоцировали, но он не должен был так себя вести»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Милнер поддержал Нуньеса, заработавшего удаление в матче АПЛ
00:08 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» интересен девяти клубам
00:02 · Англия. Премьер-лига
Впервые при Клоппе «Ливерпуль» не смог выиграть в первых двух турах нового сезона АПЛ 1
15 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас», Нуньес подвёл свою команду 1
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию форварда «Атлетико» за 60 млн евро
23:42 · Англия. Премьер-лига
Нуньес - второй игрок «Ливерпуля», удаленный с поля в первом же домашнем матче за клуб в АПЛ
23:21 · Англия. Премьер-лига
Роналду нужен «Атлетико»: клуб готов расстаться с двумя звёздами ради португальца
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил свой антирекорд 21-го века
23:11 · Англия. Премьер-лига
Каррагер уверен, что Мартинес не заиграет в «МЮ», если тен Хаг не изменит тактику
21:44 · Англия. Премьер-лига
Ромеро не будет наказан за инцидент в матче с «Челси» 2
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обнародовал стартовый состав на матч с «Кристал Пэлас»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:11 · Англия. Премьер-лига
АПЛ исполнилось ровно 30 лет
Все новости
Рекомендуем