Роналду нужен «Атлетико»: клуб готов расстаться с двумя звёздами ради португальца

Мадридский «Атлетико» изучает возможности приглашения в свои ряды нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Переход 37-летней звезды этим летом кажется всё более вероятным после того, как Эрик тен Хаг дал добро на его продажу. Одним из основных претендентов на Роналду остаётся «Атлетико»: по данным Times Sport, в мадридском клубе готовы расстаться с Альваро Моратой или Антуаном Гризманном, чтобы освободить средства для подписания португальца этим летом.

Криштиану Роналду принял участие в двух стартовых матчах «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, но не помог команде избежать поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).