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Впереди только лучшее: Почему не стоит преувеличивать неудачи «Манчестер Юнайтед»

14 Августа 2022 • 21:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
22.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» удручающе стартовал в новом сезоне Английской премьер-лиги, и многие поспешили похоронить новый проект команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» советует всем не спешить и набраться терпения.

Безусловно, 1:2 дома с «Брайтоном» и 0:4 с «Брентфордом» – уж точно не те результаты, которых ждали поклонники «Манчестер Юнайтед». Особенно после неплохой предсезонки. Однако пока точно не время делать какие-то выводы в отношении команды и уж тем более хоронить проект Эрика тен Хага. «МЮ» взял курс на серьёзное обновление игровой системы, а оно никогда не бывает простым.

Некоторые уже вспомнили, что в прошлом сезоне «Арсенал» начал с поражений в трёх стартовых турах с общим счётом 0:9. Там в соперниках были «Манчестер Сити» и «Челси», но и «Брентфорд» в том числе. Затем, как мы помним, «канониры» набрали ход и буквально сами отдали место в топ-4 «Тоттенхэму». При этом Микель Артета прошлым летом начинал уже второй сезон во главе «Арсенала». Можно вспомнить, что Юрген Клопп карьеру в «Ливерпуле» начал с трёх ничьих – против «Тоттенхэма», казанского «Рубина» и «Саутгемптона», а  первый сезон команда под руководством немца закончила на восьмом месте.

Когда команду возглавляет тренер, который делает серьёзный упор на тактику, это всегда создаёт сложности на первых порах. Во-первых, футболистам приходится подстраиваться под определённые требования, разыгрывать конкретные комбинации. Это всегда непросто. Во-вторых, есть вопрос селекции. Собрать состав, который выполнит задумки тренера, это долгий процесс.

Поражение от «Брентфорда» вышло болезненным и абсолютно аномальным. Многие уже видели статистику, что «пчёлы» серьёзно перебегали «Манчестер Юнайтед». Тем не менее судьбу матча решили персональные ошибки игроков «красных дьяволов», которые при этом легли довольно кучно. Причём в случае третьего и четвёртого голов можно говорить о каких-то недоработках тренерского штаба: в первом случае упустили после стандарта соперников, а затем напоролись на их контратаку. Однако с тем, что натворили де Хеа и Эриксен, усилия тен Хага в принципе бессильны. При этом начинать матч с 0:2 – это почти приговор в любом случае.

С точки зрения игры, конечно, «МЮ» пока разочаровывает, потому что не видно, как команда хочет строить игру. Основная сложность – это как раз выход из обороны, который пока совсем не получается. С другой стороны, чтобы выходить через пас под прессингом, надо это тренировать и отрабатывать. «Красные дьяволы» в начале пути, и ожидать, что всё дойдёт до автоматизма к середине августа, было бы наивно.

При этом ясно, что нынешний состав вряд ли сможет реализовывать задумки тен Хага. Прежде всего, это заметно как раз на примере центральный зоны, где Фред и Мактоминай просто не могут обеспечить ни выхода из обороны через пас, ни нормального уровня прессинга. Тен Хаг с момента своего прихода ждёт Френки де Йонга в эту зону. Если хавбек не переедет на «Олд Траффорд», то нужен ещё кто-то. Очевидно, что с Фредом и Мактоминаем тен Хаг не сможет реализовать свои идеи.

Отдельная проблема – это, конечно, атака в целом и кейс Криштиану Роналду в частности. Однако тут тоже вопрос пока не столько к тен Хагу, сколько к руководству. Голландец просил Дарвина Нуньеса, но уругвайца упустили. Вместо него никого не взяли, и сейчас у наставника есть только Роналду. Португалец хочет уйти, но этот вопрос тоже ещё не решён. Если тен Хаг будет оставлять Роналду в запасе, то это приведёт к конфликтам в раздевалке.

В любом случае делать выводы по тен Хагу пока слишком рано, и уж точно ему надо дать поработать, прежде чем как-то оценивать. При этом в руководстве «МЮ» должны понять, что чудес не бывает. Тен Хаг – это не тот тренер, который может слепить хорошую команду из чего угодно. У него есть специфические идеи, под которые нужны игроки с особыми умениями и навыками. Если такому тренеру не дать нужное ему усиление, то ждать результата точно не стоит.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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