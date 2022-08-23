Санчо прокомментировал победу над «Ливерпулем»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо высказался насчет победы над «Ливерпулем» в поединке третьего тура Английской премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 2:1. Один из мячей забил Джедон.

«Стартовые два матча сложились для нас не так удачно, как хотелось бы. Поэтому мы должны были изменить ситуацию. Прошлая неделя выдалась болезненной, однако мы сумели прийти в норму. Болельщики увидели, что команда работает. Нужно продолжать двигаться в том же направлении», - цитирует Джедона Sky Sports.

«Красные дьяволы» набрали три очка после трех туров и располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ.