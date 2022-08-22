Фабиньо: Каземиро легко адаптируется в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике поделился мнением о переходе хавбека «Реала» Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Фабиньо сказал Goal о том, что переход Каземиро является хорошим трансфером, это умный игрок, ему будет легко адаптироваться в Английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что футболист мадридского клуба прошел медицинский осмотр для перехода в стан «красных дьяволов». По информации СМИ, Каземиро будет представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» сегодня, 22 августа, во время матча третьего тура АПЛ против «Ливерпуля», начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.