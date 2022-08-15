Предложение «МЮ» по Френки де Йонгу утратило актуальность

По данным источника, срок действия предложения «Манчестер Юнайтед» по Френки де Йонгу уже истёк.

По слухам, «красные дьяволы» близки к подписанию хавбека «Барселоны» и планируют закрыть сделку в течение недели, однако авторитетный источник из Нидерландов сообщил весть, несколько противоречащую данным сведениям. По информации Telegraaf, срок действия предложения «Манчестер Юнайтед» по Френки де Йонгу уже истёк, и 25-летний полузащитник так и не согласился присоединиться к команде Эрика тен Хага.

Соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. Среди претендентов на голландца также значится «Челси».