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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Предложение «МЮ» по Френки де Йонгу утратило актуальность

 
15 Августа 2022 • 18:42 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
21.08 23:00

По данным источника, срок действия предложения «Манчестер Юнайтед» по Френки де Йонгу уже истёк.

По слухам, «красные дьяволы» близки к подписанию хавбека «Барселоны» и планируют закрыть сделку в течение недели, однако авторитетный источник из Нидерландов сообщил весть, несколько противоречащую данным сведениям. По информации Telegraaf, срок действия предложения «Манчестер Юнайтед» по Френки де Йонгу уже истёк, и 25-летний полузащитник так и не согласился присоединиться к команде Эрика тен Хага.

Соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. Среди претендентов на голландца также значится «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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