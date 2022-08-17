Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зоммер может перейти в топ-клуб АПЛ

 
17 Августа 2022 • 14:46 Комментировать
Боруссия М
...
Герта
1.55 4.50 5.50
19.08 21:30

Топ-клуб из Английской премьер-лиги готов пригласить вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, швейцарец интересен «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассматривают футболиста в качестве второго номера на подмену Давиду де Хеа, который на старте сезона демонстрирует не лучшую форму, пропустив 6 голов в первых двух матчах АПЛ.

Напомним, что запасной голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон этим летом на правах аренды отправился в «Ноттингем Форест».

При этом у Зоммера на столе в данный момент лежит предложение от гладбахской «Боруссии» о продлении контракта на три года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Ян Зоммер Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М ГЕРТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
14:46 · Англия. Премьер-лига
Зоммер может перейти в топ-клуб АПЛ
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря из Бундеслиги
13:49 · Англия. Премьер-лига
Малиновский интересен топ-клубу АПЛ, но есть одна проблема
13:44 · Англия. Премьер-лига
Пулишич не против уйти в аренду в другой топ-клуб АПЛ
13:17 · Англия. Премьер-лига
Бачуайи: «Конте обещал мне, что я буду играть в «Челси» в паре с Костой»
13:09 · Англия. Премьер-лига
Каземиро рассмотрит вариант с «МЮ», клуб готов существенно поднять ему зарплату
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Сток Сити» арендует нападающего «Манчестер Сити»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уайт тренируется так, словно играет в финале Лиги чемпионов»
12:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов приобрести вингера «Челси»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заинтересован в Гордоне
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов выложить более 30 миллионов евро за игрока «Уотфорда»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл призвал Роналду рассказать всю правду 2
11:53 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Оба своих гола «Тоттенхэм» забил не по правилам»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Роналду больше бы подошёл «Челси», чем Заха» 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» получил сообщение от «МЮ», что сделка по Рабио окончательно сорвалась
Все новости
Рекомендуем