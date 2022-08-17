Зоммер может перейти в топ-клуб АПЛ

Топ-клуб из Английской премьер-лиги готов пригласить вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, швейцарец интересен «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассматривают футболиста в качестве второго номера на подмену Давиду де Хеа, который на старте сезона демонстрирует не лучшую форму, пропустив 6 голов в первых двух матчах АПЛ.

Напомним, что запасной голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон этим летом на правах аренды отправился в «Ноттингем Форест».

При этом у Зоммера на столе в данный момент лежит предложение от гладбахской «Боруссии» о продлении контракта на три года.