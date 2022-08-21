Эвра заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» получают деньги и наслаждаются жизнью

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался об игре «красных дьяволов».

Эвра написал в Betfair о том, что люди чувствуют себя комфортно, они берут деньги с клуба и наслаждаются жизнью, это нельзя дальше терпеть. Нельзя брать деньги с клуба для комфортной жизни, необходимо бороться на футбольном поле, игроки должны задуматься над этим вопросом, добавил экс-игрок.

«Манчестер Юнайтед» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, ни набрав ни одного очка после двух матчей. В третьем туре «МЮ» сыграет с «Ливерпулем», матч пройдет 21 августа в 22:00 по московскому времени.