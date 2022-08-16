«Атлетико» ответил на предложение «МЮ» по трансферу Куньи

Мадридский «Атлетико» дал ответ «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Матеуса Куньи, за которого было предложено 50 миллионов евро. Caught Offside со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо сообщает, что этой суммы будет недостаточно для осуществления трансфера.

Клуб не намерен расставаться с бразильцем в это трансферное окно. Сам футболист тоже не горит желанием уходить, так как уже хорошо обосновался в Мадриде.

Напомним, что Кунья перебрался в «Атлетико» прошлым летом из берлинской «Герты». В 29 матчах прошлой кампании бразильский нападающий сумел отметиться 6 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Испании.