«Барселона» почти договорилась с защитником сборной Аргентины

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт близок к переходу в «Барселону».

Информация о стартовавших переговорах каталонского клуба с аргентинцем появилась на этой неделе. Как теперь сообщает журналист Херард Ромеро, футболист вот-вот скажет «Барселоне» «да» – соглашение по личным контрактным условиям почти достигнуто. «Вильярреал» уже смирился с приближающимся уходом важного игрока, поэтому приступил к поиску замены на трансферном рынке.

Хуан Фойт провёл 71 матч за «Вильярреал», отметившись двумя голами и четырьмя ассистами. За сборную Аргентины оборонец отыграл 15 встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 25 млн евро.