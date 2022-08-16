Защитник «Вильярреала» ведёт переговоры с «Барселоной»

Правый защитник «Вильярреала» Хуан Фойт вступил в переговоры с «Барселоной».

Агент 24-летнего аргентинца уже встретился с руководством «Барселоны», однако сделка осложняется нежеланием «Вильярреала» расставаться с игроком, информирует издание AS. Боссы полуфиналистов Лиги чемпионов запрашивают у желающих подписать Фойта 42 млн евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте латераля. «Барселона» не согласна с таким ценником.

Хуан Фойт провёл 71 матч за «Вильярреал», а ранее защищал цвета английского «Тоттенхэма». Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.