«Вильярреал» обыграл на чужом поле «Атлетико»

Украшением футбольного вечера воскресенья стал матч второго тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Вильярреалом». «Жёлтая субмарина» не смутилась и дала бой мадридцам, ни в чем им не уступив.

Этьен Капу метров с 18 заставил Яна Облака демонстрировать мастерство. Херард Морено зарядил в перекладину и добил мяч в сетку, но подыграл себе рукой - отменили гол. Матеус Кунья едва не открыл счет, замыкая прострел, но чудом выручил вратарь. На 73-й минуте прошла у «Вильярреала» вторым темпом, и Йереми Пина из пределов штрафной вколотил мяч в сетку. Кунья снова мог на какое-то время стать героем Мадрида, но головой пробил в перекладину, а с добиванием Янника Карраско на ленточке справился Херонимо Рульи. Уставший Херард Морено в концовке не реализовал выход один на один с голкипером, а Науэль Молина успел получить ненужную красную карточку за несдержанность. И все же Морено забил в новой контратаке. «Вильярреал» победил со счетом 2:0.