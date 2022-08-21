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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» обыграл на чужом поле «Атлетико»

 
21 Августа 2022 • 22:34 Комментировать
Атлетико М
0:2
Вильярреал
окончен

Украшением футбольного вечера воскресенья стал матч второго тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Вильярреалом». «Жёлтая субмарина» не смутилась и дала бой мадридцам, ни в чем им не уступив.

Этьен Капу метров с 18 заставил Яна Облака демонстрировать мастерство. Херард Морено зарядил в перекладину и добил мяч в сетку, но подыграл себе рукой - отменили гол. Матеус Кунья едва не открыл счет, замыкая прострел, но чудом выручил вратарь. На 73-й минуте прошла у «Вильярреала» вторым темпом, и Йереми Пина из пределов штрафной вколотил мяч в сетку. Кунья снова мог на какое-то время стать героем Мадрида, но головой пробил в перекладину, а с добиванием Янника Карраско на ленточке справился Херонимо Рульи. Уставший Херард Морено в концовке не реализовал выход один на один с голкипером, а Науэль Молина успел получить ненужную красную карточку за несдержанность. И все же Морено забил в новой контратаке. «Вильярреал» победил со счетом 2:0.

Протокол игры  
Атлетико М0:2Вильярреал
  73'Пино Йереми (0:1)
  90' (0:2)
Облак ЯнСавич Стефан 76' (Хименес Хосе ( 76'  90') Витсель АксельМандава РейнилдуКоке ХорхеМолина Науэль  90'Льоренте Маркос 62' (Де Пауль Родриго ( 62') Лемар Тома 62' (Гризманн Антуан ( 62') Карраско ЯнникМората Альваро 70' (Корреа Анхель ( 70') Фелиш Жоау  48' 70' (Кунья Матеус ( 70')
Запасные: Эрмосо МариоГрбич ИвоЛоди РенанКондогбия ЖоффрейФелипе Аугусто IVНьигес Сауль
Рульи ХеронимоФойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау IIПедраса АльфонсоПино Йереми 76' (Чуквезе Саму ( 76') Капу Этьен 69' (Коклен Франсис ( 69') Парехо Даниэль  90'Ло Чельсо Джовани 70' (Баэна Алехандро ( 70'  90') Морено ХерардДжексон Николас 84' (Моралес Луис ( 84')
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаМану МорланесФемения КикоАльварес ИкерКуэнка Хорхе
21 августа. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Атлетик Б 1:0 Валенсия 1.75 3.60 5.00
окончен Атлетико М 0:2 Вильярреал 1.90 3.40 4.50
Идет 24 минута Реал Сосьедад 1:1 Барселона 3.40 3.60 2.10
22.08  21:00 Эльче ... Альмерия 2.40 3.20 3.10
22.08  23:00 Жирона ... Хетафе 2.70 2.80 3.05
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