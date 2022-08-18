​Фелиш почувствовал себя звездой «Атлетико»

Жоау Фелиш выступает за «Атлетико» уже три года, но за это время настоящим лидером команды он так и не стал. «Матрасники» заплатили за талантливого португальца более 120 миллионов евро, однако временами Фелиш откровенно разочаровывал на футбольном поле. Теперь же дела форварда пошли в гору. Жоау ударно начал сезон, сделав три результативных паса в игре Примеры против «Хетафе» .

Как сообщает Marca, Фелиш в настоящий момент чувствует себя звездой «Атлетико». Португалец ощущает, что Диего Симеоне наконец-то стал ему доверять как футболисту.

Всё идёт к тому, что «Атлетико» не продаст Жоау Фелиша «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес гранда АПЛ.