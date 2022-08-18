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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фелиш почувствовал себя звездой «Атлетико»

 
18 Августа 2022 • 17:38 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Вильярреал
1.85 3.60 4.30
21.08 20:30

Жоау Фелиш выступает за «Атлетико» уже три года, но за это время настоящим лидером команды он так и не стал. «Матрасники» заплатили за талантливого португальца более 120 миллионов евро, однако временами Фелиш откровенно разочаровывал на футбольном поле. Теперь же дела форварда пошли в гору. Жоау ударно начал сезон, сделав три результативных паса в игре Примеры против «Хетафе» .

Как сообщает Marca, Фелиш в настоящий момент чувствует себя звездой «Атлетико». Португалец ощущает, что Диего Симеоне наконец-то стал ему доверять как футболисту.

Всё идёт к тому, что «Атлетико» не продаст Жоау Фелиша «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес гранда АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Августа 2022 в 17:44
И этот туда же??.. В МЮ его... На митинг... А-ха-ха-ха...
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