«Атлетико» не хочет платить «Барселоне» 40 млн евро за Гризманна

В мадридском «Атлетико» считают, что французский форвард не стоит таких денег.

Летом прошлого года Гризманн вернулся в «Атлетико» на правах аренды на два года с обязательством выкупа за фиксированную сумму – 40 млн евро. Теперь в стане «матрасников» сомневаются в целесообразности выкупа француза за такие деньги: как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство мадридцев проведёт переговоры с «Барселоной» с целью снизить ранее оговорённую выплату.

Антуан Гризманн удачно начал нынешний сезон, отметившись голом в матче первого тура Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в 35 млн евро.