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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не хочет платить «Барселоне» 40 млн евро за Гризманна

 
18 Августа 2022 • 22:24 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Вильярреал
1.85 3.60 4.30
21.08 20:30

В мадридском «Атлетико» считают, что французский форвард не стоит таких денег.

Летом прошлого года Гризманн вернулся в «Атлетико» на правах аренды на два года с обязательством выкупа за фиксированную сумму – 40 млн евро. Теперь в стане «матрасников» сомневаются в целесообразности выкупа француза за такие деньги: как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство мадридцев проведёт переговоры с «Барселоной» с целью снизить ранее оговорённую выплату.

Антуан Гризманн удачно начал нынешний сезон, отметившись голом в матче первого тура Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2022
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АТЛЕТИКО М ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Августа 2022 в 22:28
само собой что не хочет , даже если после цифр убрать млн , а просто тыщ то и тут не очень то чешется )))
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