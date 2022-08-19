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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Фойта

 
19 Августа 2022 • 00:36 Комментировать
Атлетико М
...
Вильярреал
1.85 3.60 4.30
21.08 20:30

Правый защитник «Вильярреала» Хуан Фойт почти договорился с «Барселоной» – теперь дело за клубами.

Руководство «Барселоны» обсудит трансфер 24-летнего аргентинца с «Вильярреалом» на следующей неделе. Тогда же будет сделано и первое официальное предложение по латералю сборной Аргентины. Как сообщает журналист Гастон Эдуль, «Барселона» не планирует платить всю сумму отступных, прописанную в контракте Фойта (около 40 млн евро), но предложит не сильно меньше.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 25 млн евро. На счету Фойта 71 матча в составе «Вильярреала» и 15 – за сборную Аргентины.

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Барселона Вильярреал Хуан Фойт Трансферы футбола - лето 2022
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