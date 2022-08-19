Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Фойта

Правый защитник «Вильярреала» Хуан Фойт почти договорился с «Барселоной» – теперь дело за клубами.

Руководство «Барселоны» обсудит трансфер 24-летнего аргентинца с «Вильярреалом» на следующей неделе. Тогда же будет сделано и первое официальное предложение по латералю сборной Аргентины. Как сообщает журналист Гастон Эдуль, «Барселона» не планирует платить всю сумму отступных, прописанную в контракте Фойта (около 40 млн евро), но предложит не сильно меньше.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 25 млн евро. На счету Фойта 71 матча в составе «Вильярреала» и 15 – за сборную Аргентины.