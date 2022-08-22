Игрок «Атлетико» едва не подрался с фанатами на стадионе

Во время поединка чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом» защитник хозяев Марио Эрмосо едва не подрался с болельщиками, об этом информирует Radio Marca.

По сообщениям источника, футболист проводил разминку на бровке, когда небольшая группа фанатов начала выкрикивать нелицеприятные слова о команде. Эрмосо возмутился поведением болельщиков и вступил с ними в перепалку. Игрок перелез через рекламный щит и находился в непосредственной близости к фанатам. Благо, все закончилось словесной перепалкой.

Напомним, что встреча завершилась поражением «матрасников» со счетом 0:2.