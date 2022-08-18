Хавбек «Атлетико» Льоренте не перейдёт в «Челси»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте отказался переходить в «Челси». По информации журналиста Маттео Моретто, лондонский клуб предложил 60 миллионов евро испанской команде, но сам хавбек отказался от переезда.

В текущем сезоне 27-летний Льоренте принял участие в одном матче чемпионата Испании. Действующий трудовой договор футболиста с «матрасниками» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 45 млн евро.

В первом туре нового сезона Ла Лиги «Атлетико» разгромил «Хетафе» (3:0). В следующем матче мадридский клуб примет на своем поле «Вильярреал».