«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию форварда «Атлетико» за 60 млн евро

По информации источника, состав «Манчестер Юнайтед» вот-вот усилит нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья.

После провального начала сезона в манчестерском клубе осознали необходимость усиления состава, решив сосредоточиться на подписании нового форварда. Как сообщает talkSPORT, в ближайшее время пополнить ряды «красных дьяволов» может Матеус Кунья. Сделка по переходу 23-летнего бразильца из «Атлетико» за 60 млн евро близка к завершению.

Как сообщалось ранее, «Юнайтед» планировал потратить аналогичную сумму на другого бразильца – вингера Антони из «Аякса», однако предложение было отклонено.