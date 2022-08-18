Эмери – о возможном уходе Фойта в «Барселону»: «Мы обеспокоены»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери обеспокоен возможным уходом защитника Хуана Фойта в каталонскую «Барселону». Напомним, что вчера аргентинец пропустил тренировку команды по неизвестным причинам.

«Мы обеспокоены тем, что у нас случаются непредвиденные уходы. Некоторые игроки видят более выгодное экономическое и спортивное предложение от других клубов, поэтому решают уйти», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вильярреал» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а за год до этого выиграл Лигу Европы. Фойт перешёл в команду из лондонского «Тоттенхэма».