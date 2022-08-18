«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Карраско

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки в срочном порядке усилить состав до закрытия трансферного окна.

Пресса связывает с возможным приходом в команду Эрика тен Хага множество статусных футболистов, и недавно шорт-лист «красных дьяволов» пополнился ещё одним дорогостоящим игроком атаки – Янником Карраско, докладывает журналист Джейсон Бёрт. Мадридский «Атлетико» согласится продать бельгийского вингера, если за него будет предложено не менее 30 млн евро.

28-летний игрок уже упоминался в числе потенциальных целей «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце, однако тогда дело не дошло до конкретики.