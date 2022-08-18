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«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Карраско

 
18 Августа 2022 • 21:55 Комментировать
Атлетико М
...
Вильярреал
1.85 3.60 4.30
21.08 20:30

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки в срочном порядке усилить состав до закрытия трансферного окна.

Пресса связывает с возможным приходом в команду Эрика тен Хага множество статусных футболистов, и недавно шорт-лист «красных дьяволов» пополнился ещё одним дорогостоящим игроком атаки – Янником Карраско, докладывает журналист Джейсон Бёрт. Мадридский «Атлетико» согласится продать бельгийского вингера, если за него будет предложено не менее 30 млн евро.

28-летний игрок уже упоминался в числе потенциальных целей «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце, однако тогда дело не дошло до конкретики.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Янник Карраско Трансферы футбола - лето 2022
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