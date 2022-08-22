Салах установил новый рекорд «Ливерпуля» в противостоянии с «МЮ»

В заключительном матче третьего тура между собой встречаются команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, к перерыву удержали преимущество, а в начале второй половины встречи забили еще один гол.

Все, чем смог ответить на данный момент «Ливерпуль» - это голом египетского форварда Мохамеда Салаха. Этот гол для Салаха стал десятым в истории противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» - и это новый рекорд «Ливерпуля», доселе игрок «Ливерпуля» забивал в подобном противостоянии максимум девять мячей (за все матчи, разумеется), и это был Стивен Джеррард. По семь мячей записали на свой счет Дик Форшоу, Гордон Ходжсон и Гарри Чамберс.

Следить за событиями матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.